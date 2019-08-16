Увольнений не будет: оптимизация ямальского департамента связана с централизацией кадровой работы

Сокращаемые сотрудники департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа не останутся без работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского правительства.

Оптимизация штата департамента связана с централизацией кадровой работы и реализацией функций по противодействию и профилактике коррупции в центральных исполнительных органах государственной власти ЯНАО.

"В рамках централизации кадровой работы, из департамента в аппарат губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа будут переведены четыре сотрудника", - сообщили в пресс-службе, добавив, что реструктуризация департамента была запланирована заблаговременно - еще в декабре прошлого года.

Напомним, изменения в структуру департамента внес губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Проект постановления опубликован на сайте правительства автономного округа.