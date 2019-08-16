07 Сентября 2020
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матч тв (2016) | Фото: interfax.ru

"Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ" из-за показа концовки игры "Краснодара" в Португалии

Директор по коммуникациям футбольного клуба "Порту" Франсишку Маркеш рассказал, что португальский клуб рассматривает возможность подачи судебного иска против телеканала "Матч ТВ" из-за трансляции последних 10 минут ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов UEFA против "Краснодара".

Напомним, что в данной встрече победил "Краснодар" со счётом 3:2 и прошёл дальше в турнире. "Матч ТВ" в последние минуты до начала игры объявил об отмене трансляции, но показал концовку встречи (съёмка производилась корреспондентами канала на бровке поля). По словам Маркеша, в "Порту" считают это незаконным, юристы клуба сейчас рассматривают данный вопрос, чтобы в будущем обратиться в суд.

Отмена трансляции игры "Порту" - "Краснодар" на Матч ТВ(2019)|Фото: Матч ТВ

Ранее, после волны негодования российских болельщиков, креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев рассказал, что португальский клуб якобы потребовал произвести оплату за трансляцию не позднее чем за 1,5 часа до её начала. Как сообщил он, стороны договаривались об оплате до 1 сентября, что было прописано в контракте. Позже соответствующие документы были опубликованы.

Между тем Маркеш отметил, что это было лишь одностороннее предложение.

"Говорите, они показали документы? А на них есть подписи от ФК "Порту"? Вы их видели? Их там нет", - цитирует слова директора по коммуникациям "Спорт-Экспресс".

Отметим, ранее сообщалось, что "Порту" потребовал за трансляцию у российского канала 50 тыс. евро, что намного выше рыночной цены. Главный продюсер "Матча" Наталья Билан отказалась выкупать права за такую сумму и предложила 15 тыс. евро. Стороны так и не договорились, а матч в итоге показывался только на клубном канале "Порту".

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"Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ" из-за показа концовки игры "Краснодара" в Португалии

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Теги: Порту, Краснодар, Лига чемпионов, трансляция, права, контракт, суд



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