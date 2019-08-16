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Происшествия Курганская область
парк, детская площадка, вандализм (2019) | Фото:Накануне.RU

После нападения вандалов на детскую площадку в Парке Победу полиция Кургана начала проверку

В Кургане полиция после налета вандалов на детскую площадку в Парке Победы начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в полиции города, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента.

Ранее в администрации Кургана рассказали, что после ремонта в Парке Победы будут установлены видеокамеры наблюдения.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, неизвестные вандалы на детской площадке в парке испортили скамейку, сломав на ней доски, пытались сломать круглый козырек, под которым малыши, играя в песочнице, могли спрятаться от палящего солнца. На двух углах детской песочницы были установлены деревянные столбики, а сверху к столбикам были прикручены круглые деревянные диски - на них дети ставили машинки, сидели и использовали в качестве импровизированного столика. Один из двух элементов оказался вырван, да так, что теперь, играя, любой ребенок может легко пораниться о необтесанные края деревянного бруска.

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После нападения вандалов на детскую площадку в Парке Победу полиция Кургана начала проверку

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Теги: парк Победы, Курган, ремонт, детская площадка, вандалы, скамейка, песочница, проверка, полиция



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