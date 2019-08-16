Трамп выступил за увеличение числа психбольниц после массовых стрельб в США

Американский президент Дональд Трамп выступил за увеличение числа специальных учреждений для психически больных. Заявление прозвучало на фоне массовых стрельб в США.

Как пишет ПолитЭксперт, Трамп заявил, что в преступлениях чаще всего замешаны больные люди. При этом об их диагнозе толком никто не знает.

"Думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психбольных). Нужно открывать спецучреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах", - заявил президент США.

Напомним, недавно в штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, погибли 29 человек. А на днях стрелок из Филадельфии захватил заложников, в итоге его удалось задержать.