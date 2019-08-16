Пассажирам рейса U6178 начали выдавать багаж и пригласили получить компенсацию

Пассажиры самолета Airbus A321, аварийно севшего на подмосковном поле утром 15 августа, прибывают в Симферополь, который и был первоначальной конечной точкой их путешествия. Между тем, перевозчик сообщил о порядке получения багажа, который после приземления в кукурузном поле остался в самолете.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" Накануне.RU сообщили, что семь пассажиров рейса U6178 вылетели в Симферополь рейсом U6230 в тот же день (им отдали ручную кладь, а багаж отправили следующим ближайшим рейсом). Еще 65 пассажиров улетели из Домодедово вечером. "Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации", - пояснили в авиакомпании.

"Багаж всех пассажиров выгружен с воздушного судна и доставляется в аэропорт, а затем будет передан пассажирам", - рассказали в "Уральских авиалиниях". Для возврата этих вещей перевозчик запустит специальную страницу на своем сайте – там будут размещены фотографии багажа, получить которые можно будет в камере хранения в аэропорту Жуковский по документам.

Между тем, пассажиров рейса U6178 ждут и в страховой компании, куда они могут обратиться в связи с причинением вреда здоровью, утратой багажа и личных вещей.