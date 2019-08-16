Алексей Текслер назначил и.о. министра промышленности Челябинской области
И.о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области назначена Ирина Акбашева. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.
Документ вступил в силу со дня подписания. Исполнять обязанности главы минпрома Ирина Акбашева будет до назначения министра.
Напомним, на этой неделе Алексей Текслер объявил открытый конкурс на должность главы минпрома. Он пройдет в три этапа.
Ирина Акбашева до назначения занимала пост и.о. первого замминистра экономического развития региона. От этой должности она освобождена