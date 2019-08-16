Япония получит два курильских острова: условия передачи

Япония получит острова, оговоренные в декларации 1956 года, если выполнит ее условия, а именно - признает результаты Второй мировой войны. Такое заявление сделал накануне министр иностранных дел Сергей Лавров. Речь идет об акте доброй воли по передаче российских островов Шикотан и Хабомаи.

"Те международные обязательства, которые брал на себя Советский Союз, мы переподтвердили и готовы выполнять. В том числе Совместную декларацию СССР и Японии 1956 г., в которой было четко сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, не рассматривают друг друга в качестве врагов, будут выстраивать отношения на принципах миролюбия, добрососедства. В статье 9 Декларации постулируется, что, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора в качестве жеста доброй воли передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Именно после заключения мирного договора", - заявил Лавров накануне, выступая на Территории смыслов.

Вскоре МИД поспешил объявить, что интерпретация слов министра в ключе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" является недопустимой спекуляцией и дезинформацией, однако хочется отметить, что министр и правда озвучил такие условия.

Отметим также, что полгода назад советник президента Юрий Ушаков категорично заявлял, что Курилы "это наша земля, и никто не собирается эту землю кому-то отдавать", причем опираясь на все ту же декларацию: "Они должны признать итоги Второй мировой войны, которые до сих пор не признали, а по итогам Второй мировой войны все острова Южной Курильский гряды перешли к Советскому Союзу и, естественно, Российской Федерации".

Добавим, что три года назад президент России Владимир Путин пожелал "флаг в руки" тем, кто готов пересматривать результаты Второй мировой и "открывать ящик Пандоры".

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы… Что касается западной части. Вы сказали про Калининград, то я Вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему… Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры – пожалуйста, флаг в руки, начинайте", - заявил тогда Путин.

Япония, напомним, претендует на всю гряду и даже включила ее в свой состав на сайте Олимпиады-2020.