07 Сентября 2020
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Андрей Рублев (2019) | Фото:Wikimedia Commons

21-летний россиянин Андрей Рублев разгромил третью ракетку мира Роджера Федерера

21-летний начинающий теннисист из России Андрей Рублев разгромил третью ракетку мира Роджера Федерера (6-3 6-4) на третьем этапе турнира Cincinnati Masters (США). Россиянину понадобилось 62 минуты, чтобы 20-кратный победитель турниров Большого Шлема из Швейцарии потерпел самое быстрое поражение за последние 16 лет, передает Reuters.

Для Рублева эта победа тоже знаковая – самая крупная за всю его пока небольшую карьеру. Не удивительно, что россиянин после завершения игры позволил себе слезы радости. "Это такое удивительное чувство, когда вы играете с легендой, такой как Роджер, и все эти люди (имеются в виду зрители матча) поддерживают его до конца", - признался Рублей ESPN. Он добавил: "Надеюсь, однажды я почувствую то же самое".

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Семикратный чемпион Cincinnati Masters Федерер похвалил соперника: "Он был супер чист. Он был везде и не давал мне ничего. Так что это было тяжело для меня, он отлично подготовлен. Я впечатлен".

Стоит отметить, что победа Рублева привела к "русскому четвертьфиналу", в котором одолевший Федерера Андрей встретится с Даниилом Медведевым, победившим немца Яна Леннарда Струфа (6-2 6-1).

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл испанца Пабло Каррено Бусту (6-3 6-4) и тоже прошел в четвертьфинал. Также в четвертьфинале оказался француз Лукас Пуйе, который обыграл россиянина Карена Хачанова (6-7 (3) 6-4 6-2).

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21-летний россиянин Андрей Рублев разгромил третью ракетку мира Роджера Федерера

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Теги: андрей рублев, роджер федерер, теннис, турнир



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