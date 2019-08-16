07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Речелстрой, дольщики, пикет, (2019) | Фото: https://vk.com/iglakecity

В Челябинске согласовали митинг обманутых дольщиков

Власти Челябинска согласовали митинг обманутых дольщиков. Протестная акция пройдет 24 августа в сквере имени Колющенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не имеем права отсидеться дома, понадеявшись, что за нас выйдет кто-то другой. Мы должны быть вместе! Чем больше нас выйдет на митинг, тем громче мы заявим властям о нашей проблеме, тем сильнее приблизим ее решение", - говорится в сообщении инициативной группы.

Напомним, 12 августа дольщики "Речелстроя" провели серию одиночных пикетов. В акции приняли участие более 50 человек.

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В Челябинске согласовали митинг обманутых дольщиков

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Теги: митинг, дольщики,



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