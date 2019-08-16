09 Сентября 2020
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прорыв дамба Алроса, Якутия (2018) | Фото: yk24.ru

АЛРОСА оспорит штраф в 30 тысяч рублей за загрязнение реки Вилюй в Якутии

Суд в Якутии оставил в силе постановление минэкологии республики о назначении АЛРОСА штрафа в 30 тысяч рублей за ЧП на прииске "Ирелях".Корпорация намерена обжаловать это решение.

В пресс-службе компании заявили, что причиной происшествия были не действия компании, а аномальный ливневый паводок с последующим разрушением бесхозяйной дамбы у СОТ "Горняк".

Это, по заявлению АЛРОСЫ, повлекло за собой повреждение дамб на прииске, а также разрушение участка автомобильной дороги "Анабар", передает Regnum.

Напомним, в августе 2018 года прорвало дамбы на реках Ирелях, Малая Ботуобия, где работают драги АЛРОСА и намывают алмазы. Муть из отработанных котлованов через притоки хлынула в реку Вилюй, по берегам которой расположены 28 населенных пунктов и живут десятки тысяч человек.

Разразилась настоящая экологическая катастрофа, выяснилось, что значительная часть водоочистных сооружений не работает.

К ситуации вокруг прорыва дамб оперативно подключились местные власти, ведомства и надзорные органы, начались внеплановые проверки предприятия. Были взяты пробы, которые показали превышение загрязняющих веществ в десятки раз.

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АЛРОСА оспорит штраф в 30 тысяч рублей за загрязнение реки Вилюй в Якутии

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Теги: алроса, вилюй, якутия



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