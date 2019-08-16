Жители уральского города третий день остаются без газа после аварии на газопроводе

Специалисты продолжают работы по подключению жилых домов к газу в уральском городе Полевской.

Напомним, 14 августа в Полевском из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек, при этом социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Специалисты газовой службы провели аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по данным на вечер 15 августа была возобновлена подача газа в 116 многоквартирных жилых домов и 2 тысячи частных домов. Без газоснабжения остаются 626 частных домов с населением 1 тыс. 326 человек.

Сегодня работы по дальнейшему подключению потребителей продолжатся.