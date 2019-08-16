"Спартак" снова обыграл "Тун" и сыграет с "Брагой" в раунде плей-офф Лиги Европы

Московский "Спартак" снова обыграл швейцарский "Тун" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы UEFA.

Домашняя встреча на стадионе "Открытие Арена" завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды, победа получилась волевой.

Счёт на 7-й минуте матча открыл защитник "Туна" Штефан Гларнер, пробивший точно в дальнюю "девятку" ворот Александра Максименко. Российский клуб отыгрался на 52-й минуте - после удара Андре Шюррле на добивании отличился Эсекьель Понсе. А через 6 минут уже сам Шюррле забил в пустые ворота после передачи Резиуана Мирзова, установив окончательный счёт в матче.

Напомним, что первый матч завершился также победой "Спартака" со счётом 3:2.

В следующем раунде плей-офф Лиги Европы красно-белые сразятся с португальской "Брагой".