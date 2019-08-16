Росгвардия искала неопытного снайпера через HeadHunter?

На сайте HeadHunter, аккумулирующем вакансии и резюме, появилось объявление о найме на работу снайпера без опыта работы. Заявка на трудоустройство была размещена от имени верифицированной на сайте организации - ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве.

В описании вакансии говорилось, что в обязанности сотрудника входит охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведении спортивных, политических, культурно-массовых мероприятий. Платить за это работодатель был готов 40-60 тысяч. Сейчас объявление уже скрыто.

В Росгвардии заявили, что объявление было фейковым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Росгвардии Валерия Грибакина. "Мы пользуемся этим ресурсом, размещаем там какие-то вакансии. Объявляем конкурс на кадровых работников и юристов. Речь идет о том, что фейком является только этот случай. В данном вопросе будет разбираться наше территориальное подразделение по Москве", — заявил Грибакин.

Ранее, напомним, Росгвардия заявляла, что во время задержания на митинге девушку ударил не сотрудник ведомства, хотя на видео, запечатлевшем момент нанесения травмы, отчетливо просматривается мужчина в обмундировании Росгвардии. Может показаться, что в столице действуют две параллельные Росгвардии - настоящая и фейковая.