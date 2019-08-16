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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: www.communist.ru

Полицейские Сургута начали служебную проверку после того, как трансгендер пожаловался на них в СК

В полиции Сургута началась служебная проверка обстоятельств визита в её дежурную часть трансгендера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Напомним, трансгендер из Омска Виктор, представляющийся Викторией, пришёл в дежурную часть полиции Сургута, чтобы подать заявление о краже денег с его карты. По мнению гостя, там он столкнулся с непониманием нежелания именоваться мужчиной. Над ним якобы стали насмехаться, а после буйной ответной реакции скрутили и отправили в камеру, однако вскоре выпустили. Итог – заявление в СК о "неподобающем поведении силовиков".

В окружном УМВД сообщили, что "заявитель вёл себя агрессивно, на обращения к нему реагировал неадекватно, вскоре начал крушить то, что видел вокруг себя".

"На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить погром он не реагировал, было принято решение о применении физической силы. И.о. начальника УМВД России по Сургуту назначено проведение служебной проверки", - отметили силовики.

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Полицейские Сургута начали служебную проверку после того, как трансгендер пожаловался на них в СК

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Теги: трансгендер, полицейские, заявление, СК



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