Названо имя победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург-2019"

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Мисс Екатеринбург - 2019 (2019) | Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Названо имя победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург-2019"

Стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург-2019".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в качестве обладательницы короны первой красавицы жюри выбрало 22-летнюю Викторию Вершинину. Звание первой вице-мисс досталось Полине Ваньшиной, второй вице-мисс - Екатерине Соколовой. Мисс зрительских симпатий стала Полина Бинас, а мисс Блогер - Елизавета Мальцева.

Мисс Екатеринбург - 2019, Виктория Вершинина(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Корону на Викторию Вершинину надела победительница прошлого года Арина Верина. "Мисс Екатеринбург-2019" получила главный приз - большое путешествие.

Уже завтра, 17 августа, новая обладательница звания по традиции приступит к своим обязанностям, приняв участие в мероприятиях Дня города.

Мисс Екатеринбург - 2019(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названо имя победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург-2019"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мисс Екатеринбург, конкурс, победитель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.08.2019 12:45 Мск "Мисс Екатеринбург-2019" вместо автомобиля получит индивидуальное путешествие

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети