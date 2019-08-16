Названо имя победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург-2019"

Стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург-2019".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в качестве обладательницы короны первой красавицы жюри выбрало 22-летнюю Викторию Вершинину. Звание первой вице-мисс досталось Полине Ваньшиной, второй вице-мисс - Екатерине Соколовой. Мисс зрительских симпатий стала Полина Бинас, а мисс Блогер - Елизавета Мальцева.

Корону на Викторию Вершинину надела победительница прошлого года Арина Верина. "Мисс Екатеринбург-2019" получила главный приз - большое путешествие.

Уже завтра, 17 августа, новая обладательница звания по традиции приступит к своим обязанностям, приняв участие в мероприятиях Дня города.