Тайфун "Кроса" отрезал от "большой земли" шесть сел в Приморье

Паводок, вызванный прохождением тайфуна "Кроса", отрезал от внешнего мира шесть населенных пунктов в Приморье.

Как сообщает администрация края, отрезаны села Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники в Красноармейском районе.

Подъезд к этим населенным пунктам, в которых проживают 703 человека, пока невозможно восстановить из-за подъема воды. Всего подтоплено 10 участков.

Глава района Наталья Гриценко сообщила, что накануне в эти села были доставлены продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет.

В ближайшее время в муниципалитете будет введен режим ЧС.

Как добавляет Regnum, подтопление грозит селам Хасанского и Уссурийского районов Корсаковка, Яконовка, Краскино и Занадворовка. Синоптики предполагают, что уже к вечеру 16 августа эти села могут оказаться под водой. Туда направлены дополнительные силы МЧС.

Накануне жителей Владивостока предупредили о серьезной опасности, которую несет с собой мощный тайфун "Кроса".

По громкой связи передали экстренное сообщение оперативного штаба Комиссии по ЧС. В городе ожидается подтопление территорий, местами - затопление домов.

По данным ГУМЧС Приморского края, непогода ожидается ночью 16 августа. На западе и юго-западе днем 16 и ночью 17 августа на большей территории Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди.