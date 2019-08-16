В Казахстане группа альпинистов из России попала под лавину, пострадала тюменка

В горах Казахстана спасли путешественницу из Тюмени. Во время восхождения на Белуху она сломала руку, сообщили Накануне.RU в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-казахстанской области республики.

Путешественница получила травму на высоте 2,9 км. Начавшийся самопроизвольный сход лавин "зацепил" 63-летнюю тюменку. Она получила различные ушибы и травмы, в частности, перелом руки, из-за которого пришлось остановить восхождение всей группы. На помощь на МИ-8 вылетели девять спасателей.

Руководитель "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" Игорь Лапенлавский сообщил, что туман ухудшил видимость, однако воздушная разведка помогла найти пострадавших.

"Экипаж вертолета принял решение приземлиться в ущелье недалеко от места происшествия", - сказал он.

На борту вертолета медики "Центра медицины катастроф" осмотрели пострадавшую и наложили шину. Остальная группа в результате схода лавины не пострадала, они вернулись в свой лагерь. Пострадавшую госпитализировали в больницу Усть-Каменогорска.