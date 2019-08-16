В Казахстане группа альпинистов из России попала под лавину, пострадала тюменка

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Спасение в горах жительницы Тюмени (2019) | Фото: shqo.emer.gov.kz

В Казахстане группа альпинистов из России попала под лавину, пострадала тюменка

В горах Казахстана спасли путешественницу из Тюмени. Во время восхождения на Белуху она сломала руку, сообщили Накануне.RU в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-казахстанской области республики.

Путешественница получила травму на высоте 2,9 км. Начавшийся самопроизвольный сход лавин "зацепил" 63-летнюю тюменку. Она получила различные ушибы и травмы, в частности, перелом руки, из-за которого пришлось остановить восхождение всей группы. На помощь на МИ-8 вылетели девять спасателей.

Руководитель "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" Игорь Лапенлавский сообщил, что туман ухудшил видимость, однако воздушная разведка помогла найти пострадавших.

"Экипаж вертолета принял решение приземлиться в ущелье недалеко от места происшествия", - сказал он.

На борту вертолета медики "Центра медицины катастроф" осмотрели пострадавшую и наложили шину. Остальная группа в результате схода лавины не пострадала, они вернулись в свой лагерь. Пострадавшую госпитализировали в больницу Усть-Каменогорска.

Спасение в горах жительницы Тюмени(2019)|Фото: shqo.emer.gov.kz

Спасение в горах жительницы Тюмени(2019)|Фото: shqo.emer.gov.kz

Спасение в горах жительницы Тюмени(2019)|Фото: shqo.emer.gov.kz

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Казахстане группа альпинистов из России попала под лавину, пострадала тюменка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: горы, Усть-Каменогорск, Белуха, перелом руки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети