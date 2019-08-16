Клиенты Сбербанка смогут платить в магазинах лицом

Сбербанк может внедрить технологию оплаты товаров в магазине при помощи биометрических данных. Причем сканировать у пользователя могут не только отпечаток пальца, но и лицо.

Газета "Ведомости" пишет, что в обновленных условиях проведения расчетов между Сбербанком и торговыми точками при помощи банковских карт появились строки про биометрию.

Для того, чтобы "платить лицом", потенциальному покупателю нужно сначала пройти регистрацию прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование. Чтобы зарегистрироваться, нужно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и просканировать отпечаток пальца либо изображение лица. Второй вариант доступен для тех, кто ранее проходил сканирование лица в отделении Сбербанка, отмечает РБК.