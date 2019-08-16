СМИ: Дональд Трамп хочет купить самый большой остров в мире - Гренландию

Дональд Трамп вспомнил об опыте своего далекого предшественника – преемника Линкольна, 17-го президента США Эндрю Джонсона, при котором Штаты купили Аляску (это, кстати, не помешало Джонсону потерять популярность и даже оказаться на пороге импичмента).

По данным издания The Wall Street Journal, Трамп интересовался у своихсоветников и адвокатов о возможности приобретения Штатами Гренландии – самого большого в мире острова. Источники издания сообщают, что президент США буквально загорелся этой идеей.

Между тем, в начале сентября Трамп поедет в Данию, которая владеет Гренландией. Конечно, вопрос покупки острова на этих переговорах вряд ли будет обсуждаться, но, вполне возможно, что американский президент "закинет удочку".

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые острова, за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой. Население Гренландии около 56 тыс. человек.