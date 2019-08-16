Эрмитаж и Третьяковка принесли более 3,5 млрд рублей прибыли

Третьяковская галерея и Эрмитаж заработали в 2018 году более 3,5 млрд руб. Внебюджетные доходы Третьяковки впервые превысили сумму в миллиард рублей.

За последние три года рост составил около 50%. Эрмитаж заработал 2,54 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее.

Заработок Музея космонавтики в прошлом году составил 124 млн руб., сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, группа сенаторов Совфеда предложила вывести сельские учреждения культуры из под действия закона о применении контрольно-кассовой техники. Использование ККТ в бюджетных муниципальных учреждениях стало обязательным с 1 июля, но авторы проекта считают требование избыточным для клубов, расположенных на селе, передает корреспондент Накануне.RU.

Освободить от обязательств расчетов через ККТ необходимо государственные, муниципальные учреждения культуры, говорится в проекте: музеи, дома культуры, ремесленные центры, муниципальные библиотеки и другие. Обороты таких учреждений - до 100 тыс. руб. в месяц, однако на них не распространяются нормы по предоставлению налогового вычета при приобретении ККТ.