Адвокат в Свердловской области стала фигуранткой дела за пьяное вождение

В Свердловской области заведено уголовное дело на адвоката, которая нарушила правила дорожного движения.

25 июня 2019 года нетрезвая подозреваемая управляла автомобилем в городе Берёзовский.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, в тот же вечер ее остановили сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали факт управления женщиной машиной в состоянии алкогольного опьянения.

При этом ранее, ещё в ноябре 2016 года, постановлением суда эта же женщина признана виновной в невыполнении законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Поскольку подозреваемая является действующим адвокатом, уголовное дело заведено и расследуется следственными органами области. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.