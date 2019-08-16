Теперь официально: Путин перенес ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Российский президент Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

"Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС", - говорится в подписанном указе.

Как сообщалось ранее, часть мероприятий пройдет в Челябинске.

"Будет два места проведения событий председательства России в ШОС и БРИКС в следующем году. Челябинск останется площадкой проведения большого количества таких мероприятий. В нашем городе их будет более 20. При этом, эти мероприятия будут наиболее интересными для жителей. Нас ждут не только международные встречи и форумы, такие как Деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации и многие другие, но и культурные, спортивные мероприятия, например, спортивные игры БРИКС", - заявил врио губернатора Алексей Текслер по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он сообщил, что главы государств будут встречаться на другой площадке.

Алексей Текслер подчеркнул, что область и город получили дополнительные средства из федерального бюджета на инфраструктуру и благоустройство. У города появится новый аэропорт и аэродром. При этом из-за переноса мероприятий область сэкономит более 5 млрд руб., которые направят на строительство детских садов, школ и поликлиник.