07 Сентября 2020
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Экономика В России
Микрофинансовая организация (2019) | Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ не увидел проблем с выплатой кредитов у россиян

66% жителей России, имеющих кредиты, за последний год не испытывали трудностей с его выплатой.

Таковы результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения. На ежемесячную выплату по кредитам у 31% участников исследования уходят от 10 до 20% семейного дохода, 16% респондентов выделяют на погашение займов от 21 до 30% бюджета семьи.

86% опрошенных уверены, что смогут выплатить кредит, сообщает "Российская газета".

Напомним, министр экономического развития РФ Максим Орешкин предрёк "взрыв" в российской экономике из-за роста закредитованности граждан. Он сослался на данные Центробанка, заявив, что в четвёртом квартале 2018 г. треть кредитов была выдана людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.

Эксперты неоднократно указывали на то, что Орешкин защищает в первую очередь капитал, и новые решения опять могут быть приняты в пользу капитала, а закредитованные граждане так и останутся в кабале, удавка которой будет всё больше затягиваться на шее. А ведь проблема суперзакредитованности – в низких зарплатах и невозможности многих граждан решать текущие проблемы своими силами. И здесь требуются как меры избавления от бремени долга, так и меры, повышающие доходы граждан.

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ВЦИОМ не увидел проблем с выплатой кредитов у россиян

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Теги: ВЦИОМ, кредиты, займ



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