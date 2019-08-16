Курс евро на Мосбирже обновил апрельский минимум

Курс евро к рублю на Московской бирже поднялся на 0,6% и достиг уровня в 74,003 руб.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в последний раз курс евро был выше 74 руб. 1 апреля 2019 года.

Курс доллара вырос на 0,53%, до 66,37 руб.

Доллар и евро укрепляются к рублю на фоне снижения цены на нефть. Стоимость Brent с снизилась на 2,23%, до 58,18 доллара за баррель.

Как сообщалось ранее, резкое снижение курса рубля не стало неожиданностью для кабмина. Такое заявление ранее сделал министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он сослался на прогноз Минэкономразвития, согласно которому, во втором полугодии курс национальной валюты ожидался в диапазоне 65-66 рублей за доллар, "на который мы сейчас де-факто и вышли", — отметил Орешкин.