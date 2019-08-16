Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Джефф Безос (2019) | Фото:Википедия

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов на Земле 14 августа в совокупности потеряли около $18 млрд.

Как пишет Forbes,  это объясняется падением американских фондовых индексов. Так, индекс Dow Jones показал максимальное падение в текущем году. Из-за этого лидер списка богачей Джефф Безос потерял $3,5 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг — 3,2 млрд, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно стал беднее на $3 млрд.

Падение стоимости акций не сказалось на состоянии лишь одного бизнесмена из десятки Forbes, — бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, сообщает РИА "Новости".

Напомним, агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых семей на планете.

В лидерах с состоянием в $190,5 млрд американская семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Ее состояние агентство оценивает в 190,5 миллиарда долларов. За прошедший год Уолтоны заработали 39 миллиардов долларов.

На втором месте - семья Марс, которая контролирует одноименную компанию, наиболее известную своими шоколадными батончиками. Их совокупное состояние составляет $126,5 млрд.

Замыкают тройку с состоянием $124,5 млрд братья Чарльз и Дэвид Кохи, руководящие нефтехимической корпорацией Koch Industries.

За год общее состояние 25 богатейших семей мира выросло на 24% до $1,4 трлн.

Dow Jones  - старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: миллиардеры, Dow Jones, акции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети