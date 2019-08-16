Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов на Земле 14 августа в совокупности потеряли около $18 млрд.

Как пишет Forbes, это объясняется падением американских фондовых индексов. Так, индекс Dow Jones показал максимальное падение в текущем году. Из-за этого лидер списка богачей Джефф Безос потерял $3,5 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг — 3,2 млрд, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно стал беднее на $3 млрд.

Падение стоимости акций не сказалось на состоянии лишь одного бизнесмена из десятки Forbes, — бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, сообщает РИА "Новости".

Напомним, агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых семей на планете.

В лидерах с состоянием в $190,5 млрд американская семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Ее состояние агентство оценивает в 190,5 миллиарда долларов. За прошедший год Уолтоны заработали 39 миллиардов долларов.

На втором месте - семья Марс, которая контролирует одноименную компанию, наиболее известную своими шоколадными батончиками. Их совокупное состояние составляет $126,5 млрд.

Замыкают тройку с состоянием $124,5 млрд братья Чарльз и Дэвид Кохи, руководящие нефтехимической корпорацией Koch Industries.

За год общее состояние 25 богатейших семей мира выросло на 24% до $1,4 трлн.

Dow Jones - старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.