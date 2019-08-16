Зеленский готовит план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

"Территории Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 млн вынужденно перемещенных лиц. И еще много проблем", — отметил Рябошапки.

По его словам, чтобы избежать хаоса, власти Украины должны урегулировать процесс возвращения данных территорий. Для этого он предлагает провести правовую реформу, которая установила бы на территории Крыма и Донбасса режим переходного правосудия, сообщает Lenta.ru.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский создал комиссию по вопросам правовой политики, которая будет готовить правовые основы по созданию условий для возвращения в конституционное пространство Украины ДНР и ЛНР и их населения, а также российского Крыма. Об этом сообщается на сайте президента. Основной задачей комиссии является "содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины". В ее составе образованы шесть 6 рабочих групп, в том числе по "реинтеграции временно оккупированных территорий", вопросам подготовки изменений в конституцию Украины; реформирования уголовной юстиции. В состав комиссии вошли 84 человека.

Интерес вызывает факт рабочей группы по изменению конституции. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 7 августа утром по инициативе Зеленского, он заявил, что такой необходимости нет. Это противоречит Минским соглашениям, где записано, что особый статус отдельных районов Донбасса должен быть закреплен в основном законе, причем при согласовании с представителями этих районов, т.е. ДНР и ЛНР.