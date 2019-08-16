Зеленский готовит план по возвращению Крыма и Донбасса

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Крым Украина ДНР и ЛНР
крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

Зеленский готовит план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

"Территории Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 млн вынужденно перемещенных лиц. И еще много проблем", — отметил Рябошапки.

По его словам, чтобы избежать хаоса, власти Украины должны урегулировать процесс возвращения данных территорий. Для этого он предлагает провести правовую реформу, которая установила бы на территории Крыма и Донбасса режим переходного правосудия, сообщает Lenta.ru.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский создал комиссию по вопросам правовой политики, которая будет готовить правовые основы по созданию условий для возвращения в конституционное пространство Украины ДНР и ЛНР и их населения, а также российского Крыма. Об этом сообщается на сайте президента. Основной задачей комиссии является "содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины". В ее составе образованы шесть 6 рабочих групп, в том числе по "реинтеграции временно оккупированных территорий", вопросам подготовки изменений в конституцию Украины; реформирования уголовной юстиции. В состав комиссии вошли 84 человека.

Интерес вызывает факт рабочей группы по изменению конституции. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 7 августа утром по инициативе Зеленского, он заявил, что такой необходимости нет. Это противоречит Минским соглашениям, где записано, что особый статус отдельных районов Донбасса должен быть закреплен в основном законе, причем при согласовании с представителями этих районов, т.е. ДНР и ЛНР.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский готовит план по возвращению Крыма и Донбасса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2019 01:01 Мск На Украине отметили нежелание мира забирать Крым у России

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети