Пассажиры аварийного A321 получат компенсацию

Авиакомпания "Уральские авиалинии" совместно со страховой компанией выплатят по 100 тыс. руб. пассажирам лайнера A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

"По решению авиакомпании и страховой компании, всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тыс. руб. То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице — соответственно, здесь страховой случай",— сообщил заместитель гендиректора "Рампорт Аэро" (управляет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин, сообщает "Коммерсант".

Напомним, по последним данным, после авиапроисшествия к медикам обратились 76 человек, из них 19 детей.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).