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озеро Смолино пятно нефть экология (2013) | Фото: priroda74.ru

Стало известно, как в сургутской реке появились нефтепродукты

Нефтепродукты в реку Сайма в Суругуте слила неизвестная автоцистерна.

Как сообщил глава окружного Природнадзора Сергей Пикунов, возле реки найдены следы от машины. Собранные материалы ведомство направило в правоохранительные органы. Не исключено, что рядом с местом экологической катастрофы могут быть камеры и по их записям удастся определить номер автомобиля и найти его владельца, сообщает "Интерфакс".

Напомним, прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил проверить обстоятельства загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

О разливе площадью в 2 тыс. "квадратов" стало известно утром 14 августа. Причины загрязнения устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку. Замглавы Сургута Алексей Жердев сообщил, что угрозы экологической ситуации и жизни людей нет, опасность для животного мира минимальна.

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Стало известно, как в сургутской реке появились нефтепродукты

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Теги: река, нефтепродукты, экология



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