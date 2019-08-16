Стало известно, как в сургутской реке появились нефтепродукты

Нефтепродукты в реку Сайма в Суругуте слила неизвестная автоцистерна.

Как сообщил глава окружного Природнадзора Сергей Пикунов, возле реки найдены следы от машины. Собранные материалы ведомство направило в правоохранительные органы. Не исключено, что рядом с местом экологической катастрофы могут быть камеры и по их записям удастся определить номер автомобиля и найти его владельца, сообщает "Интерфакс".

Напомним, прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил проверить обстоятельства загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

О разливе площадью в 2 тыс. "квадратов" стало известно утром 14 августа. Причины загрязнения устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку. Замглавы Сургута Алексей Жердев сообщил, что угрозы экологической ситуации и жизни людей нет, опасность для животного мира минимальна.