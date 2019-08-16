Растет число пострадавших в результате аварийной посадки А321

В результате аварийной посадки самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье к медикам обратились 76 человек, из них 19 детей, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о 74 пострадавших в результате авиапроисшествия.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Пилот Дамир Юсупов, тот самый летчик-герой, который спас жизни 233 человек при аварийной посадке самолета "Airbus 321" "Уральских авиалиний" в Подмосковье, рассказал о том, как все произошло. По словам Юсупова, в момент аварии он ни о чем не мог думать, кроме как о том, чтобы посадить самолет как можно мягче.