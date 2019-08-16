07 Сентября 2020
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ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

Стрельба в Котельниках: злоумышленник задержан

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в городе Котельники.

Правоохранители вывели подозреваемого из помещения, посадили в автомобиль и увезли. При этом полицейские снимают оцепление и покидают место инцидента.

Известно, что в ходе переговоров с правоохранителями мужчина потребовал бутылку коньяка, требование было удовлетворено, сообщает РИА "Новости".

В задержании пьяного мужчины, забаррикадировавшегося с ружьем в магазине, участвовал спецназ Росгвардии. Как выяснилось, злоумышленником оказался 52-летний уроженец страны ближнего зарубежья, который в нетрезвом состоянии выстрелил из охотничьего ружья.

Инцидент произошел из-за любви, так как мужчина хотел выяснить отношения с женщиной, отказавшей ему во взаимности, но не застал ее. Все посетители и сотрудники магазина успели выбежать, так что никто не пострадал, сообщает "Интерфакс".

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Стрельба в Котельниках: злоумышленник задержан

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Теги: стрельба, Подмосковье



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