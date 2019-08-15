Экипаж самолета "Airbus 321", севшего на кукурузном поле в Подмосковье, внесли в базу данных украинского "Миротворца"

Командира и членов экипажа самолета "Airbus 321" "Уральских авиалиний", который сел на кукурузное поле в Подмосковье, внесли в украинскую базу "Миротворец", об этом говорится на сайте организации.

По мнению украинской стороны, экипаж нарушил закон, так как неоднократно совершал полеты в Крым, который основатели "Миротворца" считают украинской территорией. Таким образом, по мнению авторов сайта "Миротворец", экипаж нарушил границу Украины и украинские законы.

"В список нарушителей добавлены командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, двое бортпроводников и три стюардессы", - говорится на сайте.

В Крыму уже отреагировали на эти заявления. По мнению руководителя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, такое могли сказать лишь люди, напрочь лишенные разума.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 6.00 15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.