"Он разговаривал со мной, как с преступницей". В Кургане жители не могут заставить полицию угомонить буйных соседей

Жильцы дома №57 на улице Чернореченская в Кургане не знают куда пожаловаться на своих соседей-алкоголиков. Пьющие мужчины мешают спать людям своими криками рано утром и поздно вечером. Жители обратились за помощью в полицию, но и там им отказали.

История пьяных компаний во дворе 57-го дома уже давно не дает покоя местным жителям.

"Время 6.00 утра, я еще сплю, и просыпаюсь от того, что у меня под окнами пьяные крики. Эти алкаши, сволочи, не дают спать, собираются компанией по 5-6 человек, пьют на лавке возле второго подъезда, кричат, иногда дерутся", - рассказала Накануне.RU жительница дома Елена Семеновна.

По словам женщины, все пьющие - ветераны боевых действий в Чечне и Афганистане.

"Они не работают нигде, часть из них инвалиды войны. Они каждый месяц получают пенсию ветеранскую, она не маленькая, на эти деньги и пьют. И каждый день нам нет покоя от них. Утром кричат под окнами, вечерами тоже собираются. В выходные постоянно. Мы спать не можем из-за них", - рассказала женщина.

Одна из жительниц дома несколько раз ходила в участковый пункт полиции второго городского отдела МВД, который расположен в доме №3 на улице Карбышева. Однако там она встретила враждебную реакцию полицейских.

"Я была последний раз в отделе этом в прошлый четверг, это было 8 августа. Они разговаривали со мной, как с преступницей. Я полицейским говорю: "Ну неужели нельзя ничего сделать? Ведь спать мешают они, постоянно пьют и кричат под окнами". А один из полицейских мне так нахально заявляет: "Мы ничего не можем сделать. Что вы хотите? Там у них магазин круглосуточный, они там покупают шкалики да пиво и пьют. Вызывайте полицию". Я у него спрашиваю: "Что, мне каждый день вызывать полицию?" Он мне отвечает: "Да, каждый день. И вообще, это не наше дело, обращайтесь в администрацию города, пусть этот круглосуточный ларек убирают, это их тема", - добавила жительница дома.

Под круглосуточным ларьком полицейский подразумевал магазинчик "Парус", который расположен по адресу ул. Чернореченская, 45А. Как говорят жильцы, якобы спиртное здесь можно купить круглосуточно, а официально магазин работает с 8.00 до 21.30.

"Неужели не может полиция несколько раз приехать и оштрафовать этих пьяниц? Раз оштрафуют, два, три, на четвертый раз они уже не будут собираться у подъезда, а пойдут к кому-нибудь домой, там пусть кричат сколько угодно. А в полиции говорят - "Не наше, мол, дело". Да разве так можно?", - возмущается женщина.

Некоторые жильцы выдвинули версию, что полицейские просто не хотят связываться с "афганцами". Люди планируют писать письмо главе Кургана Андрею Потапову с просьбой разобраться в ситуации и заставить полицейских исполнять свой долг.