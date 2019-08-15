07 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
пожар исправительная колония (2019) | Фото:ГУ ФСИН РФ по Свердловской области

По факту пожара в гаринской колонии на Среднем Урале возбуждено уголовное дело

После пожара в исправительной колонии №8 в поселке Гари Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность".

Как ранее сообщало Накануне.RU, при пожаре, который произошел 8 июня этого года, сгорели несколько административных зданий, в том числе производственный ангар, здание администрации, общежитие.

Следователи допросят свидетелей, сотрудников колонии, осужденных, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Ущерб от пожара составил более 4,5 млн руб.

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По факту пожара в гаринской колонии на Среднем Урале возбуждено уголовное дело

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Теги: прокуратура, проверка, пожар в колонии, гари, уголовное дело



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