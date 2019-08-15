"Я выхожу - самолет уже пустой". Командир упавшего в Подмосковье самолета рассказал, как все произошло

Пилот Дамир Юсупов, тот самый летчик-герой, который спас жизни 233 человек при аварийной посадке самолета "Airbus 321" "Уральских авиалиний" в Подмосковье, рассказал о том, как все произошло, пишет RT.

По словам Юсупова, в момент аварии он ни о чем не мог думать, кроме как о том, чтобы посадить самолет как можно мягче.

"После взлета появилась неустойчивая работа двигателя, сначала левого, потом правого. Думал, выключим двигатель, развернемся, возьмем ожидание или попросим посадку на этот же аэродроме. Но, когда мы увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, несмотря на все действия, которые мы предприняли, самолет начал снижаться, и произошло то, что произошло", - сказал Юсупов.

Он также добавил, что решение не выпускать шасси - правильное, так как при выпущенных шасси итог мог быть совершенно другим.

"Мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, смягчили как можно мягче. Если были бы попытки возврата, не знаю, чем это могло бы закончиться", - сказал Юсупов.

Пилот добавил, что при взлете он не видел за бортом птиц.

"Возможно, это было попадание птиц, следственный комитет разберется", - отметил летчик.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 6.00 15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.