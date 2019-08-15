07 Сентября 2020
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народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, глава Сысерти Дмитрий Нисковских (2019) | Фото: Накануне.RU

Приаэродромная земля поставит крест на проекте строительства мусорного полигона в Сысерти

Сегодня в Сысертской городской администрации состоялось общественное обсуждение проекта строительства завода по сортировке и переработке мусора мощностью 700 тыс. кубометров в год, а также полигона для хранения мусора, передает корреспондент Накануне.RU.

Участниками обсуждения стали около 100 человек. Ранее они просили властей устроить народный сход, но вместо этого получили приглашение на обсуждение в мэрию.

За полчаса до начала люди собрались у здания администрации, где обсуждали грядущий проект, а также аварийную посадку самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии".

"У нас здесь международный аэропорт. Прилетят так какие-нибудь иностранцы, которые в полях садиться не могут", - обсуждают люди.

"Надеемся, что это событие даст понять, что строить здесь полигон нельзя", - подхватывали другие.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод(2019)|Фото: Накануне.RU

"Там находятся торфяники, и эти торфяники с водосбором в реке Арамилька, которая течет по большим и малым селениям, впадает в Исеть. Для меня это основополагающий фактор, почему я против строительства каких бы то ни было мусорных объектов. Второе – у нас на Урале сильные ветра, и вся вонь, извиняюсь за выражение, пойдет к нам. Это две мои позиции, почему я против. Я вложил в эту землю душу, мои родители вложили в эту землю душу. Там мои дети живут", – сообщил в беседе с корреспондентом Накануне.RU один из пришедших Леонид.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод(2019)|Фото: Накануне.RU

К началу заседания актовый зал полностью заполнился людьми. Некоторым принесли дополнительные стулья, часть людей была вынуждена стоять в проходах.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, глава Сысерти Дмитрий Нисковских(2019)|Фото: Накануне.RU

Слово взял глава Сысерти Дмитрий Нисковских. Он подчеркнул, что на сегодняшний день решения о строительстве каких-либо объектов не принято. И добавил, что проект изменений в схему территориального планирования Свердловской области проходит процедуру первичного обсуждения в министерствах и ведомствах.

"На сегодняшний день ни схемой территориального планирования Свердловской области, ни генпланом Сысертского района не предусматривается размещение в этом месте новых каких-либо полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Действует генплан, утвержденный в 2013 г., который предусматривает в этом месте сельхозиспользование территории. Земля принадлежит компании "УГМК Агро" - "Агрофирме "Патруши". Используется она для выращивания кормов для агрофирмы. Исключение составляет земельный участок, площадью 12 га, который располагается на границе с Екатеринбургом. С 2013 г. участок был отведен под мусороперерабатывающие мощности. Его арендует компания "Синерджи", которая в настоящий момент не выполняет действий по освоению этой территории", - сообщил глава Сысерти.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, глава Сысерти Дмитрий Нисковских(2019)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что администрация пытается в судебном порядке расторгнуть договор аренды.

Стало известно, что в схему терпланирования Свердловской области разработчики предлагают внести ряд изменений. В частности, разместить полигон и мусоросортировочный завод на территории Чкаловского района Екатеринбурга на границе с городом Сысерть.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, глава Сысерти Дмитрий Нисковских(2019)|Фото: Накануне.RU

При этом мэр подчеркнул, что выступает против строительства мусорного полигона на территории Сысертского городского округа, но поддерживает строительство перерабатывающего завода.

"Новых полигонов на территории Сысертского округа нашими планами не предусмотрено и не планируется. Мы бы не хотели у себя на границе иметь полигон. Мусороперерабатывающие мощности, которые будут производить какую-то продукцию, где можно кому-то работать, с современными высокотехнологичным производством, нам нужны, и мы принимаем необходимые усилия, чтобы эти вещи появились. Но вот полигон размещать нежелательно", – заявил Нисковских.

Также он добавил, что власти города направили свои замечания по предложенному проекту. В частности, было отмечено, что строительство полигона нежелательно, поскольку есть ряд ограничений, влияющих на качество жизни граждан, а также на безопасность (в связи с приаэродромной полосой и питьевыми водоисточниками).

"Все эти обстоятельства, я думаю, будут подробно изучены министерством энергетики и минстроем и соответствующие структуры примут компетентное решение", – сообщил позже Дмитрий Нисковских в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Прошедшую встречу он назвал продуктивной.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, замминистра энергетики Свердловской области Егор Свалов(2019)|Фото: Накануне.RU

Также перед собравшимися выступил замминистра энергетики Свердловской области Егор Свалов. Он отметил, что "мусорная реформа" идет "с огромным трудом и вызывает недовольство у населения и контролирующих органов".

"Мы сами видим пробелы в законодательстве, отсутствие необходимой инфраструктуры. Поэтому задача наша максимально скоро перейти от полигонов захоронения на использование новых современных методов и максимально все увлекать во вторичную переработку. Те технические условия, которые мы выдаем для будущих объектов по обращению с ТКО, следующие: мусоросортировочный комплекс должен отсортировывать органику – порядка 35% всего мусора, выборка вторичных материальных ресурсов – 20-25% (пластик, металл, бумага, картон и т.д.), 20-25% выбирать из оставшихся неотсортированных отходов и направлять в качестве РДФ-топлива на цементные заводы. Плюс небольшой процент – крупногабаритный мусор. По указу президента, к 2024 г. мы должны перейти на то, что 60% мусора должно пойти на обработку, 36% должно пойти на вторичное использование. Мы в наших планах по "Пятилетке развития" этот процент довели до 45 и к 2035 г. мы должны пройти, что 80% всех отходов не должны идти на полигон", – сообщил он.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, замминистра энергетики Свердловской области Егор Свалов(2019)|Фото: Накануне.RU

Свалов также отметил, что схема терпланирования вторична, поскольку в первую очередь нужна государственная экологическая экспертиза, которая будет изучать наличие подземных вод, скважин, розы ветров, залежи природных ископаемых, отсутствие объектов в приаэродромной зоне. Также замминистра добавил, что власти пока не приняли решение о строительстве полигона.

"Мы смотрим вопрос расширения полигона Северный, который работает на территории Верхней Пышмы, чтобы туда можно было довозить и там мусоросортировочный завод... мы смотрим землю в Ревде, Дегтярске, Белоярском городском округе. Находимся в активном поиске. Никаких решений пока не принято. По Сысерти, я думаю, что приаэродромная территория поставит крест на этом объекте", – заявил Егор Свалов.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод(2019)|Фото: Накануне.RU

Люди задавали множество вопросов. В частности, жителей интересовало, планируются ли на будущем заводе объекты мусоросжигания. Егор Свалов заверил, что сжигать мусор в Свердловской области никто не будет.

По итогам было принято решение принять резолюцию, которая будет направлена в областное министерство ЖКХ. В тексте резолюции планируется указать все имеющиеся замечания к проекту.

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Приаэродромная земля поставит крест на проекте строительства мусорного полигона в Сысерти

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Теги: народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, глава Сысерти Дмитрий Нисковских, замминистра энергетики Свердловской области Егор Свалов



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