Приаэродромная земля поставит крест на проекте строительства мусорного полигона в Сысерти

Сегодня в Сысертской городской администрации состоялось общественное обсуждение проекта строительства завода по сортировке и переработке мусора мощностью 700 тыс. кубометров в год, а также полигона для хранения мусора, передает корреспондент Накануне.RU.

Участниками обсуждения стали около 100 человек. Ранее они просили властей устроить народный сход, но вместо этого получили приглашение на обсуждение в мэрию.

За полчаса до начала люди собрались у здания администрации, где обсуждали грядущий проект, а также аварийную посадку самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии".

"У нас здесь международный аэропорт. Прилетят так какие-нибудь иностранцы, которые в полях садиться не могут", - обсуждают люди.

"Надеемся, что это событие даст понять, что строить здесь полигон нельзя", - подхватывали другие.

"Там находятся торфяники, и эти торфяники с водосбором в реке Арамилька, которая течет по большим и малым селениям, впадает в Исеть. Для меня это основополагающий фактор, почему я против строительства каких бы то ни было мусорных объектов. Второе – у нас на Урале сильные ветра, и вся вонь, извиняюсь за выражение, пойдет к нам. Это две мои позиции, почему я против. Я вложил в эту землю душу, мои родители вложили в эту землю душу. Там мои дети живут", – сообщил в беседе с корреспондентом Накануне.RU один из пришедших Леонид.

К началу заседания актовый зал полностью заполнился людьми. Некоторым принесли дополнительные стулья, часть людей была вынуждена стоять в проходах.

Слово взял глава Сысерти Дмитрий Нисковских. Он подчеркнул, что на сегодняшний день решения о строительстве каких-либо объектов не принято. И добавил, что проект изменений в схему территориального планирования Свердловской области проходит процедуру первичного обсуждения в министерствах и ведомствах.

"На сегодняшний день ни схемой территориального планирования Свердловской области, ни генпланом Сысертского района не предусматривается размещение в этом месте новых каких-либо полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Действует генплан, утвержденный в 2013 г., который предусматривает в этом месте сельхозиспользование территории. Земля принадлежит компании "УГМК Агро" - "Агрофирме "Патруши". Используется она для выращивания кормов для агрофирмы. Исключение составляет земельный участок, площадью 12 га, который располагается на границе с Екатеринбургом. С 2013 г. участок был отведен под мусороперерабатывающие мощности. Его арендует компания "Синерджи", которая в настоящий момент не выполняет действий по освоению этой территории", - сообщил глава Сысерти.

Он добавил, что администрация пытается в судебном порядке расторгнуть договор аренды.

Стало известно, что в схему терпланирования Свердловской области разработчики предлагают внести ряд изменений. В частности, разместить полигон и мусоросортировочный завод на территории Чкаловского района Екатеринбурга на границе с городом Сысерть.

При этом мэр подчеркнул, что выступает против строительства мусорного полигона на территории Сысертского городского округа, но поддерживает строительство перерабатывающего завода.

"Новых полигонов на территории Сысертского округа нашими планами не предусмотрено и не планируется. Мы бы не хотели у себя на границе иметь полигон. Мусороперерабатывающие мощности, которые будут производить какую-то продукцию, где можно кому-то работать, с современными высокотехнологичным производством, нам нужны, и мы принимаем необходимые усилия, чтобы эти вещи появились. Но вот полигон размещать нежелательно", – заявил Нисковских.

Также он добавил, что власти города направили свои замечания по предложенному проекту. В частности, было отмечено, что строительство полигона нежелательно, поскольку есть ряд ограничений, влияющих на качество жизни граждан, а также на безопасность (в связи с приаэродромной полосой и питьевыми водоисточниками).

"Все эти обстоятельства, я думаю, будут подробно изучены министерством энергетики и минстроем и соответствующие структуры примут компетентное решение", – сообщил позже Дмитрий Нисковских в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Прошедшую встречу он назвал продуктивной.

Также перед собравшимися выступил замминистра энергетики Свердловской области Егор Свалов. Он отметил, что "мусорная реформа" идет "с огромным трудом и вызывает недовольство у населения и контролирующих органов".

"Мы сами видим пробелы в законодательстве, отсутствие необходимой инфраструктуры. Поэтому задача наша максимально скоро перейти от полигонов захоронения на использование новых современных методов и максимально все увлекать во вторичную переработку. Те технические условия, которые мы выдаем для будущих объектов по обращению с ТКО, следующие: мусоросортировочный комплекс должен отсортировывать органику – порядка 35% всего мусора, выборка вторичных материальных ресурсов – 20-25% (пластик, металл, бумага, картон и т.д.), 20-25% выбирать из оставшихся неотсортированных отходов и направлять в качестве РДФ-топлива на цементные заводы. Плюс небольшой процент – крупногабаритный мусор. По указу президента, к 2024 г. мы должны перейти на то, что 60% мусора должно пойти на обработку, 36% должно пойти на вторичное использование. Мы в наших планах по "Пятилетке развития" этот процент довели до 45 и к 2035 г. мы должны пройти, что 80% всех отходов не должны идти на полигон", – сообщил он.

Свалов также отметил, что схема терпланирования вторична, поскольку в первую очередь нужна государственная экологическая экспертиза, которая будет изучать наличие подземных вод, скважин, розы ветров, залежи природных ископаемых, отсутствие объектов в приаэродромной зоне. Также замминистра добавил, что власти пока не приняли решение о строительстве полигона.

"Мы смотрим вопрос расширения полигона Северный, который работает на территории Верхней Пышмы, чтобы туда можно было довозить и там мусоросортировочный завод... мы смотрим землю в Ревде, Дегтярске, Белоярском городском округе. Находимся в активном поиске. Никаких решений пока не принято. По Сысерти, я думаю, что приаэродромная территория поставит крест на этом объекте", – заявил Егор Свалов.

Люди задавали множество вопросов. В частности, жителей интересовало, планируются ли на будущем заводе объекты мусоросжигания. Егор Свалов заверил, что сжигать мусор в Свердловской области никто не будет.

По итогам было принято решение принять резолюцию, которая будет направлена в областное министерство ЖКХ. В тексте резолюции планируется указать все имеющиеся замечания к проекту.