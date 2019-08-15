06 Сентября 2020
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Музей советского быта, выставка &quot;Вечно живой&quot;, Ленин (2019) | Фото: Накануне.RU

В "Музее советского быта" Ленина назвали "тираном, который разрушил Россию"

Сегодня в Екатеринбурге в "Музее советского быта" открылась выставка "Вечно живой".

Десять художников, среди которых были непрофессионалы, любители и даже дети, получили бюсты Ленина, по задумке организаторов Владимир Ильич – это "чистый лист", и каждый мог "нарисовать" на нем, что хочет, передает корреспондент Накануне.RU.

Музей советского быта, выставка "Вечно живой", Ленин(2019)|Фото: Накануне.RU

На выставке есть Ленин- гриб и есть Ленин за стеной с колючей проволокой, но не потому, что ГУЛАГ - эту композицию сделала девушка из закрытого города, и для нее Ленин - это олицетворение их закрытого мира, который не хочет открываться, и за этими стенами Ленин не тронут, он там в первозданном виде.

Художница Елена представила свой бюст - в виде короля Людовика, потому что тот "мылся всего три раза в жизни" и скрывал свое амбрэ за запахом французских духов. По ее мнению, Ленина также пытаются "душнить", в то время как он "тиран, который разрушил Россию и убил миллионы человек". Актер Коляда-Театра, который изображал Ленина, тут же с ней согласился и миролюбиво заключил, что это все в прошлом.

Музей советского быта, выставка "Вечно живой", Ленин(2019)|Фото: Накануне.RU

Идея перформанса возникла из желания объединить историю с современным искусством, поделилась с Накануне.RU директор музея, и выбор пал на Ленина, потому что он достаточно давно нас покинул, как рассказала она.

"Для наших детей это какая-то загадочная историческая личность, они его с трудом вспоминают, я хотела историческую личность выбрать, - сказала хранитель и идейный вдохновитель "Музея советского быта" Ирина Светоносова. – Сталин однозначно нет, он очень спорный персонаж, Гагарин – нет, какие-то другие личности, Горбачев, может быть, будет в "следующей серии". Заявлено было десять, а сделали 13 бюстов, добавилось еще несколько художников и сейчас у нас чертова дюжина".

После "лазерного шоу" в музее советского быта прошел концерт.

Музей советского быта, выставка "Вечно живой", Ленин(2019)|Фото: Накануне.RU

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В "Музее советского быта" Ленина назвали "тираном, который разрушил Россию"

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Теги: ленин, музей советского быта, современное искусство, история, ссср



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