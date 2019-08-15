Униаты перерегистрировались в Крыму по российским законам

Униатские общины в Крыму прошли перерегистрацию по российскому законодательству. Об этом заявил изданию "Цензор.нет" лидер украинских униатов Святослав Шевчук.

По его словам, униатские приходы есть в Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Севастополе. Он признал посредничество Ватикана в деле перерегистрации, который "взял под свою личную опеку эти пять приходов".

Шевчук даже похвалил регистрацию по российским законам, так как это, по его мнению, требовало большого мужества - униаты "вынуждены были проходить религиоведческую экспертизу в Москве".

Он также признал, что униатские общины есть в ДНР и ЛНР - всего их 11. В них действуют 5 священников. Это значит, что они тоже прошли регистрацию по законам республик Донбасса.

Как сообщало Накануне.RU, стратегической целью униатов Украины является объединение с "православными" раскольниками под властью римского папы.

Лидер украинских униатов Святослав Шевчук