Моор удвоил траты на программу "Сотрудничество", а заплатят Югра и Ямал

Траты на межрегиональную программу "Сотрудничество" были удвоены. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации Тюменской области за подписью губернатора Александра Моора.

Таким образом совокупный бюджет "копилки" тюменской "матрешки" составит вместо 21 млрд руб. – 44 млрд "деревянных". При этом финансовая нагрузка ляжет целиком на северных соседей – Югру и Ямал, а источником станет налог на прибыль организаций, в первую очередь в нефтегазовом секторе.

Отметим, что системная оппозиция уже давно и прямо критикует программу "Сотрудничество", в первую очередь из-за непрозрачных схем, отсутствие видимого контроля за расходами и ряд долгостроев, таких как больница в Нижневартовске.