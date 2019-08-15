На достройку метро в Челябинске требуется около 100 млрд рублей

На достройку метро в Челябинске требуется порядка 100 млрд рублей. Об этом на встрече с членами Федерации профсоюзов Южного Урала заявил руководитель области Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

У главы региона поинтересовались, как складывается ситуация по строительству метрополитена в городе.

"Это наша общая боль. Мы уже почти 30 лет наблюдаем за этой стройкой. Она идет медленно и печально. Сегодня готовность из 17 км двухпутных туннелей чуть больше 4 км. Стоимость достройки метро в рамках проекта, который есть сегодня, порядка 100 млрд рублей. Это очень большие деньги. Такие средства можно направлять только в тот проект, который точно будет востребован и эффективен", - подчеркнул Алексей Текслер.

Руководитель области отметил, что в настоящий момент вопрос по достройке метро активно изучается, но решение еще не принято.

"Разрабатывается несколько подходов. Мне, как челябинцу, хотелось бы, чтобы метро у нас было. Будем стараться двигаться в этом направлении, но пока решения по этому поводу нет", - добавил он.

При этом Алексей Текслер отметил, что в настоящий момент власти активно занимаются проблематикой наземного общественного транспорта.

"Мы будем менять транспортную модель, маршрутную сеть, а самое главное мы будем обновлять наш парк. Уже 66 автобусов закуплено на областные средства. Рассчитываем, что вместе с федеральной поддержкой сможем к концу этого года закупить еще около 200 автобусов. В планах замена и трамваев в следующем году", - рассказал он.