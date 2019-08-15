"Сход в мэрии" по новому мусорному полигону под Сысертью не вместил всех желающих

Актовый зал администрации Сысерти, где сегодня состоялось обсуждение строительства нового мусорного полигона, не смог вместить всех желающих. Отметим, ранее граждане планировали народный сход, но после отказа в согласовании заявки отказались от этой идеи - власти предложили им собраться в администрации.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на встречу в мэрии людей пришло больше сотни, и не всем хватило места в зале, некоторые стоят в проходах.

По опубликованной ранее информации, завод по сортировке и переработке мусора мощностью 700 тыс. кубометров в год, а также полигон для хранения мусора компания "Стандарт Рециклинг Групп" (СРГ) планирует построить в районе границы Екатеринбургского и Сысертского городских округов. Инвестор предложил правительству Свердловской области заключить с ним договор концессии. Жители окраины Екатеринбурга, Сысерти, Арамиля, деревни Большое Седельниково и других населенных пунктов рядом с будущим мусорным полигоном начали сбор подписей против его строительства.

Сегодня глава Сысерти Дмитрий Нисковских пояснил собравшимся, что это лишь проект, и решение о строительстве не принято. Он рассказал также, что мэрия судится с арендатором участка, на котором возможно строительство мусороперерабатывающего завода. Власти пытаются расторгнуть договор аренды, из-за того, что освоение участка так и не было начато.