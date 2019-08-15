06 Сентября 2020
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Общество В России Москва Московская область
(2011) | Фото:uznayvse.ru

Последние времена наступают: площадь "Дома-2" увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м

Павильоны шоу "Дом-2" после переезда на новую площадку в Подмосковье увеличатся в площади на 60% и составят 4 тыс. кв. м, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

"Сейчас там готовят площадку, прокладывают инженерные сети. Строительство планируется закончить в этом году. Также к концу года все участники реалити-шоу "Дом-2" переедут на новую площадку. Владельцы объекта увеличили объемы, если сейчас площадь павильонов реалити-шоу занимает 2,5 тыс. кв. м, то площадь новых составит около 4 тыс. кв. м. Это будет пять-шесть объектов. Корпуса сделают более просторными, максимум в два-три этажа", - отметил Жидкин.

Он добавил, что строительство дороги, в результате которого был изъят участок телешоу «Дом-2», планируется закончить в I полугодии 2020 г.

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Последние времена наступают: площадь "Дома-2" увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м

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Теги: дом-2, увеличение площади, телешоу



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