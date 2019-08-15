"Доход упасть не должен". Алексей Текслер ответил на жалобы медработников из-за отмены выплат за стаж работы

Глава Челябинской области Алексей Текслер озвучил свою позицию по жалобам медработников на отмену выплаты за стаж работы. Глава региона считает справедливым сохранить надбавки медицинским сотрудникам, которые имеют большой опыт работы. Кроме того, у медработников есть возможность увеличить размер заработной платы за счет повышения квалификации, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос прозвучал на встрече главы региона с членами Федерации профсоюзов Челябинской области. Алексею Текслеру рассказали, что в последнее время в отдельных учреждениях здравоохранения отменяют выплаты за стаж работы. Свои интересы медработникам приходится отстаивать в судах.

Глава региона напомнил, что в настоящий момент изменяется структура оплаты труда медицинских работников – повышается гарантированная окладная часть. Теперь она может достигать 60% и выше, а раньше доходила только до 20%. При этом размер заработной платы не должен уменьшиться.

"Это делается как раз для того, чтобы молодежь приходила в профессию. В настоящий момент структура заработной платы изменена. Мы это жестко контролируем. Я бываю в медицинских учреждениях и регулярно задаю вопросы врачам, средним медработникам по поводу зарплаты. Доход при изменении структуры упасть не должен, и там, где это происходит, это нарушение. Я прошу вас обращать на это внимание. Каждый такой случай мы отдельно рассматриваем и здесь никаких других вариантов быть не может", - подчеркнул он.

При этом глава региона считает, что медицинским сотрудникам, которые имеют большой стаж работы, справедливо такие надбавки сохранить. Для остальных есть возможность повышать квалификацию, это позволит увеличить размер зарплаты.

"У нас только 17% получают надбавки за квалификацию по первой и высокой категории. Это означает, что у нас тотальное большинство не аттестовано на самые высокие квалификации. Это неправильно. Я считаю, что основная наша задача заняться этой проблемой. Потому что, чем выше квалификация наших врачей, тем более качественное медицинское обслуживание. И здесь все надбавки точно будут сохранены. Максимальная надбавка порядка 15%", - подчеркнул он.

Алексей Текслер призвал Федерацию профсоюзов и областное правительство обратить на это внимание.

"Нам нужно повышать квалификацию, и это реальная возможность зарабатывать больше. Основной упор нужно делать сейчас на реализацию этих направлений. Это важно, для того, чтобы оказывать качественную услугу, чтобы работать с современным оборудованием. Это наша общая задача, потому что мы иногда наблюдаем отсутствие интереса к повышению квалификации, и нас это устроить не может", - заявил он.