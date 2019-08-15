После "скверных" протестов в Градостроительный кодекс решили внести изменения

Общественный совет Законодательного собрания Свердловской области обсудил вопрос совершенствования учета общественного мнения при решении органами власти вопросов в сфере градостроительства и архитектуры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

Председатель Общественного совета парламента Владимир Виницкий отметил, что в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске состоялись массовые выступления граждан против застройки парков и скверов. Это отражение несовершенства законодательства в части учета общественного мнения по вопросам изменения градостроительной документации в отношении земель, занятых скверами, парками, городскими садами и иными территориями общественного пользования.

"Кроме того, круг участников общественных обсуждений и публичных слушаний, определенных в действующем законе, в ряде случаев, как с нашим сквером, не соответствует кругу заинтересованных лиц. Речь идет не о гражданах, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, а о гораздо более широком круге пользователей общественной территории – как минимум о гражданах, постоянно проживающих на территории муниципального образования", – сказал Виницкий.

Было отмечено, что в 2018 году Градостроительный кодекс РФ наделил органы местного самоуправления правом решать, в каких случаях проводить общественные обсуждения, а в каких публичные слушания. Дума Екатеринбурга приняла решение проводить общественные обсуждения в интернете по всем вопросам градостроительства. В результате без должного широкого информирования о проведении процедур получается, что по значимым вопросам из 1,4 миллиона жителей высказывается 3000 человек.

Члены Общественного совета Законодательного собрания пришли к единогласному мнению о необходимости создания рабочей группы по вопросу подготовки законодательной инициативы о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, в частности, в пункт 5.1, где речь идет об учете общественного мнения и порядке проведения публичных слушаний.