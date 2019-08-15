СМИ: количество пострадавших при аварийной посадке A321 увеличилось до 74

Медики оказали помощь 74 пассажирам самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. "За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший", - сказал источник.

В час дня 15 августа Минздрав России располагал сдеюущими данными: пострадавших - 55 человек, в том числе 17 детей. В состоянии средней тяжести госпитализировано шесть человек в т.ч. один ребенок, амбулаторная помощь оказана 49 пострадавшим в т.ч. 16 детям.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).