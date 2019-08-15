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Уралмашзавод, УЗТМ, сборочный цех, рабочий (2017) | Фото: Накануне.RU

"Уралмашзавод" запустил производство на обанкротившемся орском предприятии

"Уралмашзавод" успешно завершил второй этап запуска металлургического производства на промышленной площадке обанкротившегося МК "Ормето-ЮУМЗ" (Орск, Оренбургская область).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского предприятия, на прессе-6000 произведены поковки двух слитков, предназначенных для изготовления конвертора. Как отметил генеральный директор ООО "Уралмаш-Горное оборудование" (дочернее предприятие Уралмашзавода, ведет подготовительные работы по запуску производства) Алексей Дегай, все основные характеристики полученных поковок соответствуют нормативам качества по пределу прочности и ударной вязкости. Они предназначены для конвертора, который предприятие изготавливает по заказу Evraz.

"Сейчас, после успешного запуска электропечи и пресса, мы ведем подготовку к восстановлению литейного производства. Первые отливки рассчитываем получить уже на этой неделе", - отметил Алексей Дегай.

К восстановлению производства на площадке ЮУМЗ (объявлен банкротом в конце прошлого года) дочернее предприятие "Уралмашзавода" - ООО "Уралмаш-Горное оборудование" - приступило три месяца назад. На первом этапе планируется запуск всех переделов металлургического производства. По предварительным оценкам, полная реабилитация орского машиностроительного комплекса может завершиться к концу этого года.

В настоящее время предприятие продолжает набор сотрудников. Уже к работе приступили 250 человек, еще 160 будут трудоустроены на этой неделе.

Впервые о совместном проекте ЮУМЗ и "Уралмашзавода" рассказал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер во время встречи с работниками в апреле этого года.

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"Уралмашзавод" запустил производство на обанкротившемся орском предприятии

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Теги: Уралмашзавод, производство, Паслер



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