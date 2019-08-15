Пассажиры рейса U6178 отправятся в Симферополь вечером 15 августа

Пассажиры самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в подмосковном поле, будут доставлены в конечную точку их маршрута – Симферополь – вечером в четверг, 15 августа. Ранее сообщалось, что более половины пассажиров – а их в самолете было 226 – не захотели продолжать путешествие и сдали билеты.

"Пассажиры, которые согласились продолжить полет в Симферополь другим самолетом, отправятся в Крым из аэропорта Домодедово рейсом 9105 "Уральских авиалиний" ориентировочно в 20:25 мск", - цитирует ТАСС источник в авиационных кругах столицы. Он добавил, что их будут встречать представители аэропорта. В Домодедово для них выделят специальное место для регистрации.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 55 человек, 29 были госпитализированы (в их числе 10 детей и беременная женщина). В итоге в стационаре был оставлен только один человек.