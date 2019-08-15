Экс-губернатору Курганской области в торжественной обстановке присвоят почетное звание

Бывшему губернатору Курганской области Алексею Кокорину присвоят звание "Почетный гражданин города Шадринска", об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Для принятия этого решения специально собрали внеочередное заседание гордумы. К народным избранникам ранее обратились жители Шадринска и попросили внести кандидатуру Кокорина в список награждаемых лиц.

"Ходатайство о присвоении звания Алексею Кокорину подписали 18 известных жителей, которые сами носят звание почетных граждан", - добавили в администрации Шадринска.

Вручение награды состоится в День города Шадринска 17 августа.