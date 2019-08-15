06 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Иосиф Сталин, Награды, Орден Победы (2015) | Фото: artnow.ru

Вице-спикер облдумы назвал успех Тюмени продуктом "гения Сталина"

Вице-спикер Тюменской областной думы и лидер местной "Справедливой России", бизнесмен Владимир Пискайкин необычной речью поздравил земляков с 75-летием региона, который празднуется в эти дни. В письменном обращении эсер упомянул особую роль Иосифа Сталина в становлении региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Области уже 75 лет, а рождена она была в нелегком военном 1944-м году гением Иосифа Сталина, который уже тогда понимал ее значение в будущей послевоенной экономике страны. И Тюменская область оправдала свое предназначение, став энергетическим сердцем державы. Конечно, нефтегазовый комплекс строила вся страна, но особую роль в создании сыграла Тюмень, как база, как наука, как инженерная подготовка, как транспортный узел и сосредоточие всех тех людей, которых позже назовут героями, покорителями сибирских недр", - написал Пискайкин.

При этом он посетовал на автономные северные округа, которые хотят "сами рулить" недрами, и призвал область к объединению с Ямалом и Югрой, выступив юнианистом.

"Сегодня роль большой Тюменской области явно принижена, автономные округа, входящие в ее состав, сами хотят "рулить" наследием некогда единой, большой области. К сожалению, роль интеграционных процессов для развития экономики и поднятия уровня жизни недооценивается, – заявил Пискайкин. – Всегда считал, что это неправильно, ибо, что же мы укоряем "разбежавшиеся" бывшие советские республики, если на своей территории не можем наладить тесного взаимодействия".

Отметим, что в ближайшие выходные на празднование в Тюмень приедут губернаторы Ямала и Югры, а также экс-губернатор, министр строительства РФ Владимир Якушев.

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Вице-спикер облдумы назвал успех Тюмени продуктом "гения Сталина"

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Теги: Иосиф Сталин, Владимир Пискайкин, юбилей Тюменской области



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