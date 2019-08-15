06 Сентября 2020
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сильный ветер (2017) | Фото: sysertnews.ru

На Владивосток надвигается мощный тайфун "Кроса": жителей предупредили о серьезной опасности

Жителей Владивостока предупредили о серьезной опасности, которую несет с собой мощный тайфун "Кроса".

По громкой связи передали экстренное сообщение оперативного штаба Комиссии по ЧС. В городе ожидается подтопление территорий, местами - затопление домов.

На город идет сильный ветер до 23-х метров в секунду, ливневые дожди. Ожидается также подтопление сельхозугодий, уастков дорог, обрушение или разрушение мостов, обрыв линии электропередачи.

Горожанам рекомендовали покинуть низменные места, которые ранее подвергались подтоплениям.

По данным ГУМЧС Приморского края, непогода ожидается ночью 16 августа. На западе и юго-западе днем 16 и ночью 17 августа на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством до 45 мм, в отдельных районах очень сильные - 50 мм и более за 12 часов.

В конце мая бетонные блоки лестницы обрушились в ходе мощного шторма во Владивостоке, придавив четыре машины. Никто из людей не пострадал.

Ранее в Приморском каре из-за приближающегося тайфуна "Лекима" было объявлено штормовое предупреждение.

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На Владивосток надвигается мощный тайфун "Кроса": жителей предупредили о серьезной опасности

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Теги: владивосток, тайфун кроса



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