"В знак бесконечного уважения": экипаж "Уральских авиалиний" чествуют в Москве и Екатеринбурге

"Экипаж – красавчики" – так охарактеризовал мастерство пилотов один из пассажиров самолета, который сегодня приземлился в Подмосковье на кукурузном поле, избежав не только жертв, но и серьезных травм у 226 пассажиров.

Теперь экипаж призывают наградить. Предложение уже поддержал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и глава Росавиации Александр Нерадько, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Не остался в стороне и премьер-министр Дмитрий Медведев. "Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", - сказал Медведев на заседании кабмина.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов

Между тем, на родине – в Екатеринбурге – экипаж тоже готовы чествовать. Так, футбольный клуб "Урал" заявил, что всему экипажу рейса U6178 подарят бессрочные абонементы на домашние матчи команды. "Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала". Волнения и драйва вам только на стадионе!", - говорится в сообщении ФК.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 55 человек, 29 были госпитализированы (в их числе 10 детей и беременная женщина). В итоге в стационаре был оставлен только один человек.